В томском селе от огня пострадал жилой дом с надворными постройками

Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В селе Сергеево Первомайского района рано утром в воскресенье, 26 июля, загорелся жилой дом и многочисленные надворные постройки — веранда, баня, загон для скота, гараж, летняя кухня. По информации регионального управления МЧС, возгорание на улице Полевой тушили более 5 часов.

В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш дома и надворных построек по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи дома и надворных построек. Выгорел моторный отсек и салон автомобиля «Нива». Машина находилась в гараже. Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров.

Причина, по которой возник огонь в доме, устанавливается. Люди не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число лесных пожаров в Томской области резко сократилось

Главный тренер томского ФК КДВ назвал тяжелой победу на «Рубином-2» в Казани

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru