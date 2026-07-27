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НовостиОбщество27 июля 2026 3:25

В томском селе от огня пострадал жилой дом с надворными постройками

Возгорание на улице Полевой тушили более 5 часов
Елена Белоусова
Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В селе Сергеево Первомайского района рано утром в воскресенье, 26 июля, загорелся жилой дом и многочисленные надворные постройки — веранда, баня, загон для скота, гараж, летняя кухня. По информации регионального управления МЧС, возгорание на улице Полевой тушили более 5 часов.

В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш дома и надворных построек по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи дома и надворных построек. Выгорел моторный отсек и салон автомобиля «Нива». Машина находилась в гараже. Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров.

Причина, по которой возник огонь в доме, устанавливается. Люди не пострадали.

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