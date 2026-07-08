В Томской области число утонувших на реках и озерах региона достигло 16 человек

Ребенок должен быть под неусыпным контролем, в поле зрения родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Общее число погибших в водоемах Томской области с начала 2026 года составило 16 человек, четверо из них — дети. В региональном управлении МЧС 8 июля напомнили, что на этой неделе зафиксированы очередные случаи гибели детей на воде. В понедельник, 6 июля, 16-летний подросток утонул в черте Томска в Томи у Коммунального моста; во вторник, 7 июля, в Парабельском районе 11-летняя девочка утонула в протоке Оби.

В МЧС обратились ко всем родителям региона с призывом купаться только на официальных пляжах; не оставлять детей без присмотра у воды; надевать на ребенка специальные нарукавники или спасательный жилет; научить ребенка звать на помощь в случае чрезвычайной ситуации.

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