В томский отряд «ЛизаАлерт» в июне поступило 48 заявок на поиск людей

Летом люди теряются чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июнь 2026 года. За первый месяц лета к волонтерам поступило 48 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 35. В отряде заверили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются.

В мае заявок на поиск было меньше — 36. Живым был найден 21 человек.

Поиски пропавших людей зимой и летом сильно отличаются. При зимнем поиске в отсутствии метели хорошо видны следы на снегу. Отсутствие шелеста листвы облегчает работу на отклик. Поиск зимой более трудозатратный, волонтеры быстрее устают при движении по глубокому снегу.

Главные угрозы летом для потерявшихся или заблудившихся в лесу — обезвоживание, укусы насекомых, встречи с дикими животными. Поисковики прекрасно знают, что летом люди теряются чаще. Сезон грибов и ягод, семейные поездки к родственникам в деревню, шашлыки на природе, купания у водоемов – все это повышает риск пропажи людей в летние месяцы.

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