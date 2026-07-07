В Парабельском районе 11-летняя девочка утонула в протоке Оби

По факту трагедии возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки, которая утонула 6 июля в окрестностях села Нарым Парабельского района. Тело ребенка было обнаружено спасателями и поисковиками утром 7 июля. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в региональном Следкоме.

По предварительным данным следствия, днем 6 июля девочка купалась в протоке Оби в компании других детей. Взрослые в этот момент за несовершеннолетними не наблюдали. Школьница заплыла слишком далеко от берега, не смогла справиться с сильным подводным течением и ушла под воду. Самостоятельно выбраться из водного плена ребенок не смог.

Поисковые мероприятия продолжались до утра следующего дня. 7 июля тело утонувшей девочки было обнаружено и извлечено из воды.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также дают правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность детей.

Правоохранительные органы и спасатели в очередной раз напоминают жителям Томской области о строжайшем запрете на купание в необорудованных местах. Протоки и основное русло Оби отличаются коварным характером, резкими перепадами глубин, илистым дном и холодными подводными ключами. Детям категорически запрещено находиться у воды и заходить в нее без постоянного визуального и физического контроля со стороны родителей или законных представителей. Взрослым необходимо помнить, что беда на воде происходит внезапно и счет на спасение идет буквально на секунды.

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