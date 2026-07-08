На площади Ленина в Томске с 8 июля действует новая схема движения

В Томске со среды, 8 июля, вступила в силу новая схема проезда через площадь Ленина. По информации городских властей, закрыт проезд между памятником Ленину и часовней.
Автомобилистам, проезжая главную площадь города, предстоит руководствоваться обновленной дорожной разметкой.
Новая схема запущена в тестовом режиме. Столичные эксперты провели исследование дорожной ситуации в Томске и рекомендовали поменять правила проезда на площади.
Решение о дальнейшем использовании новой схемы будет зависеть, в том числе, от реакции томичей.
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