В Томске ищут 16-летнего подростка, утонувшего в Томи у Коммунального моста

Случайный прохожий спас 17-летнюю девушку, но юношу унесло сильным течением. Фото: СУ СК России по Томской области

Следователи выясняют обстоятельства трагедии на реке Томь, где во время купания пропал 16-летний подросток. Тело юноши пока не обнаружено, на месте продолжаются поисковые мероприятия. Об этом сообщили в СУ СК России по Томской области в понедельник, 6 июля.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 6 июля в дневное время. По предварительным данным, 16-летний юноша и 17-летняя девушка купались в реке в районе Коммунального моста в месте, категорически не предназначенном для отдыха у воды. Молодые люди не справились с сильным течением и начали тонуть.

Трагедии удалось частично избежать благодаря бдительности случайного прохожего. Местный житель, находившийся в тот момент на берегу, бросился в воду и спас 17-летнюю девушку. Однако помочь 16-летнему подростку он не смог — юноша ушел под воду. К настоящему моменту тело пропавшего не обнаружено.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственным отделом по Кировскому району города Томска регионального управления СК России организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов регулярно предупреждают томичей об опасности купания в необорудованных местах. Река Томь отличается коварным характером: сильным подводным течением, холодными ключами и неровным дном с корягами. Несмотря на предупреждения, в летний период горожане часто игнорируют запреты и заходят в воду вблизи мостов и промышленных зон. Специалисты призывают родителей усилить контроль за досугом детей и подростков в период летних каникул и разъяснять им смертельную опасность стихийных пляжей.

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