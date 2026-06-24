В Томской области выросло число дорожно-транспортных происшествий

Количество дорожных происшествий выросло на 22,6% по сравнению с 2025 годом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области выросло число ДТП, погибших и раненых в них людей. Эта информация была озвучена на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По итогам пяти месяцев 2026 года количество происшествий выросло на 22,6% по сравнению с 2025 годом. Число погибших увеличилось на 60%, число раненых – на 38,2%.

Точных цифр в региональном УМВД не назвали.

В июне увеличилось количество происшествий с участием двухколесных транспортных средств. 15 июня на улице Кутузова, в Томске, автомобилем «Субару Импреза» был совершен наезд на четырехлетнего велосипедиста.

10 июня на улице Герцена в областном центре столкнулись автомобиль «Пежо 807» и мотоцикл «Бенелли Стелс P2500».

В соседней Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего водителя, который в городе Киселевске насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, сообщило издание «Сибдепо». При задержании молодой человек признался, что испугался, поэтому уехал, а затем бросил машину. Чтобы скрыть следы, он снял и выбросил государственные регистрационные номера.

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