Восемнадцатилетний томич погиб в ночь на 22 июня под колесами иномарки

Авария с трагическими последствиями случилась минувшей ночью в Томске. По информации регионального УМВД, 22 июня около полуночи на улице Новосибирской, 31 автомобиль «Тойота Камри» выехал с проезжей части на тротуар и сбил двух пешеходов.
Восемнадцатилетний пешеход погиб, еще один юноша — ему семнадцать лет — ранен, его отвезли в больницу. За рулем иномарки находился девятнадцатилетний водитель.
Судя по фотографиям, которые опубликовала полиция, молодой человек каким-то образом сумел въехать на крошечный газон под окнами первого этажа многоэтажного дома на Новосибирской.
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-719.
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