Восемнадцатилетний томич погиб в ночь на 22 июня под колесами иномарки

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожного инцидента. Фото: УМВД России по Томской области

Авария с трагическими последствиями случилась минувшей ночью в Томске. По информации регионального УМВД, 22 июня около полуночи на улице Новосибирской, 31 автомобиль «Тойота Камри» выехал с проезжей части на тротуар и сбил двух пешеходов.

Восемнадцатилетний пешеход погиб, еще один юноша — ему семнадцать лет — ранен, его отвезли в больницу. За рулем иномарки находился девятнадцатилетний водитель.

Судя по фотографиям, которые опубликовала полиция, молодой человек каким-то образом сумел въехать на крошечный газон под окнами первого этажа многоэтажного дома на Новосибирской.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-719.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди придут в Томскую область в конце недели и задержатся до начала июля

В Томской области 22 июня отмечается День памяти и скорби

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru