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НовостиОбщество15 июня 2026 11:28

Маленький велосипедист сбит на переходе в Томске

Полиция ищет очевидцев
Екатерина Сафонова
Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. УМВД России по Томской области

Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. УМВД России по Томской области

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Кутузова, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 13 часов. Автомобиль «Субару Импреза» под управлением 61-летней женщины-водителя совершил наезд ребенка. Четырехлетний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь на детском велосипеде. В результате столкновения ребенок получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Полицейские проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все обстоятельства случившегося. За нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, водителю грозит административная ответственность в виде штрафа или лишение права управления транспортными средствами.

Автоинспекторы обращают внимание родителей, местных жителей и граждан на необходимость строгого контроля за передвижениями маленьких велосипедистов. Согласно Правилам дорожного движения, детям до четырнадцати лет запрещено выезжать на проезжую часть общего пользования, а пересекать дорогу на велосипеде допускается только спешившись, ведя транспортное средство рядом. Соблюдение данных требований является критически важным для сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия и просят всех, кто располагает информацией о случившемся, обратиться по адресу: Иркутский тракт, дом 79, первый этаж, кабинет 103. Своевременное обращение свидетелей аварии поможет объективно установить причины происшествия и защитить права всех участников дорожного движения.

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