Маленький велосипедист сбит на переходе в Томске

Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. УМВД России по Томской области

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Кутузова, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 13 часов. Автомобиль «Субару Импреза» под управлением 61-летней женщины-водителя совершил наезд ребенка. Четырехлетний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь на детском велосипеде. В результате столкновения ребенок получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Полицейские проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все обстоятельства случившегося. За нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, водителю грозит административная ответственность в виде штрафа или лишение права управления транспортными средствами.

Автоинспекторы обращают внимание родителей, местных жителей и граждан на необходимость строгого контроля за передвижениями маленьких велосипедистов. Согласно Правилам дорожного движения, детям до четырнадцати лет запрещено выезжать на проезжую часть общего пользования, а пересекать дорогу на велосипеде допускается только спешившись, ведя транспортное средство рядом. Соблюдение данных требований является критически важным для сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия и просят всех, кто располагает информацией о случившемся, обратиться по адресу: Иркутский тракт, дом 79, первый этаж, кабинет 103. Своевременное обращение свидетелей аварии поможет объективно установить причины происшествия и защитить права всех участников дорожного движения.

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