В Томской области зафиксирован первый мультистобалльный результат на ЕГЭ

В России заканчивается основной период сдачи ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стали известны результаты ЕГЭ еще по двум предметам — физике и обществознанию. Достойные результаты показали более двухсот выпускников, набравших от 81 до 99 баллов. Выпускница Парабельской гимназии получила сто баллов сразу по двум предметам — физике и русскому языку. На сегодняшний день — это первый мультистобалльный результат в Томской области в этом году.

Наибольшее количество высокобалльных результатов по физике и обществознанию показал Лицей при ТПУ (52 выпускника). По итогам основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года в Томской области 34 выпускника получили максимальный результат — 100 баллов.

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