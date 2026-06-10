Полиция в Томске ищет свидетелей столкновения иномарки и мотоцикла

Мотоциклист двигался по главной дороге. Фото: УМВД России по Томской области

В среду, 10 июня, в Томске произошла дорожная авария, в которой пострадал водитель мотоцикла. По данным регионального УМВД, около 9.55 на улице Герцена, 68Б столкнулись «Пежо 807» и мотоцикл «Бенелли Стелс P2500».

Предварительно установлено, что 65-летний водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Водитель двухколесного транспортного средства двигался по главной дороге.

25-летний водитель мотоцикла ранен, его отправили в больницу. Требуется помощь очевидцев ДТП. Обращаться следует на Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

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