Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Томская область, как и остальные регионы страны, 22 июня вспоминает начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началось вторжение нацистской Германии на территорию Советского Союза.
В ночь с 21 на 22 июня проводится акция «Свеча памяти». Жители страны зажигают свечи возле памятников, мемориалов и других мест воинской славы. В Томске — это Лагерный сад, куда минувшей ночью пришли горожане и зажгли более двух тысяч свечей.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Еще одной традиций дня является общероссийская минута молчания, которая с 2020 года проводится в 12:15 по московскому времени. Именно в этот час в 1941 году советским гражданам сообщили о начале войны. С учетом разницы во времени с Москвой, в Томской области общероссийская минута молчания состоится в 16.15.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
22 июня в 8.00 в Лагерном саду начнется митинг, на котором митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершит богослужение о павших воинах.
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