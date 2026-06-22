По официальным оценкам, война привела к гибели 26,6 миллиона человек в СССР Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область, как и остальные регионы страны, 22 июня вспоминает начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началось вторжение нацистской Германии на территорию Советского Союза.

В ночь с 21 на 22 июня проводится акция «Свеча памяти». Жители страны зажигают свечи возле памятников, мемориалов и других мест воинской славы. В Томске — это Лагерный сад, куда минувшей ночью пришли горожане и зажгли более двух тысяч свечей.

День памяти и скорби — это не праздник, а мемориальная дата, посвященная всем жертвам войны Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одной традиций дня является общероссийская минута молчания, которая с 2020 года проводится в 12:15 по московскому времени. Именно в этот час в 1941 году советским гражданам сообщили о начале войны. С учетом разницы во времени с Москвой, в Томской области общероссийская минута молчания состоится в 16.15.

День памяти и скорби в России установили в 1996 году Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в 8.00 в Лагерном саду начнется митинг, на котором митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершит богослужение о павших воинах.

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