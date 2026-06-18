Две панихиды в день начала Великой Отечественной войны пройдут в Томске

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в понедельник, 22 июня, состоятся два заупокойных богослужения, оба будут посвящены 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В томской епархии РПЦ сообщили, что в 8.00 в Лагерном саду состоится митинг, на котором митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершит богослужение о павших воинах.

В 10.00 на Южном кладбище Томска состоится церемония возложения цветов и также будет совершена лития митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом.

В День памяти и скорби большой колокол Воскресенской церкви ударит 85 раз по числу лет, прошедших со дня начала Великой Отечественной войны.

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