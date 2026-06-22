«Хотелось еще забить, но не получилось»: Томский ФК КДВ с крупным счетом обыграл «Урал-2»

КДВ заработал три очка, увеличив свой актив до 28 очков. Фото: ФК КДВ

Зрелищный матч подарили своим болельщикам футболисты томского КДВ. Встреча в рамках тринадцатого тура Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б» состоялась в воскресенье, 21 июня, в Томске. Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер КДВ Максим Гавриш поздравил болельщиков клуба, которым футболисты подарили долгожданную победу. По словам Гавриша, хотелось забить еще, но не получилось. «Во втором тайме после четвертого забитого года немножко потеряли концентрацию, отдали инициативу, пропустили в гол, пришлось возвращаться в игру», — отметил специалист.

До встречи с «Уралом-2» томский клуб провел четыре матча без побед.

О том, что не получилось забить говорил на послематчевой пресс-коференции и главный тренер ФК «Урал-2» Александр Шалагин. Он также коротко добавил: «Пацаны — молодцы, старались». Главный тренер клуба из Екатеринбурга признался, что никогда в жизни не видел столько мошки, как в свой нынешний приезд в Томск.

Следующий матч томская команда проведет на выезде. Соперником будет ФК «Победа Нижний Новгород».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич незаконно выловил 300 рыб сетями в Оби

Томский школьник потерял 10 тысяч при покупке сумки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru