Томск 22 июня присоединится к общероссийской минуте молчания

Жителей региона приглашают присоединиться к памятным мероприятиям в День памяти и скорби Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области 22 июня, в День памяти и скорби, в 16.15 по томскому времени состоится общероссийская минута молчания — в память о жертвах Великой Отечественной войны. Время для акции выбрано неслучайно: в 12 часов 15 минут по московскому времени 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии. Правительство Томской области приглашает жителей региона присоединиться к общероссийской минуте молчания и другим памятным мероприятиям.

Ежегодно в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам, а также проводится общероссийская минута молчания.

В этом году 22 июня в электронных СМИ, на мониторах в транспорте будут транслироваться тематические видеоролики и аудиозаписи, подготовленные Национальным центром исторической памяти при президенте России.

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