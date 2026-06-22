Новая неделя в регионе начинается с жары Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области в понедельник, 22 июня. По информации синоптиков ЦГМС, в районах области местами возможны небольшие дожди, грозы, утром в отдельных районах — туманы.

Ветер восточный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха в области днем составит +27…+32°С.

В областном центре в ближайшие сутки существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем в Томске столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в период до 24 июня местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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