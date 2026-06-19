Авиапожарные из двух регионов направлены в Томскую область для помощи

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
В Томскую область для помощи в тушении лесных пожаров дополнительно направлены шестьдесят авиапожарных из Архангельской и Омской областей. Ранее на этой неделе стало известно, что к нам в регион командированы двадцать парашютистов и десантников из Хабаровского края.
В департаменте лесного хозяйства Томской области уточнили, что все действующие на 19 июня в регионе лесные пожары находятся в труднодоступных местах. Ликвидация идет преимущественно вручную.
Наиболее сложная обстановка — на северо-западе и востоке региона, в том числе в Верхнекетском районе.
Помощь Томской области в ликвидации лесных пожаров уже оказывают 99 парашютистов и десантников из Новосибирской области и Хакасии. Специалистов присылали также из Омской области.
В лесах Томской области утром в пятницу, 19 июня, действовал 41 очаг возгорания. С начала текущих суток в регионе ликвидированы два лесных пожара.
На тушении работают 289 человек.
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