Тушить лесные пожары в Томской области помогут представители Хабаровского края

В борьбе с огнем в Томской области задействовано более 300 человек. Фото: Департамент лесного хозяйства Томской области

Специалисты Авиалесоохраны Хабаровского края направили в Томскую область специалистов — десантников и парашютистов — для в ликвидации лесных пожаров. По данным томского департамента лесного хозяйства, самая сложная ситуация в данный момент складывается на северо-востоке Томской области — в Верхнекетском районе.

В борьбе с огнем в Томской области задействовано более 300 человек, в том числе федеральные и региональные силы. Профессиональную помощь региону в борьбе с огненной стихией уже оказывают почти сотня авиапожарных из трех регионов Сибири – Новосибирской, Омской областей и Республики Хакасия.

Режим ЧС в лесах действует в Томской области с 13 июня.

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