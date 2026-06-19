В Томской области действует 41 лесной пожар

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
В лесах Томской области в пятницу, 19 июня, действует 41 очаг возгорания. По данным департамента лесного хозяйства, самое большое число лесных пожаров — 10 — зафиксировано в Верхнекетском районе. Лес горит, в том числе, в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Васюганском лесничествах.
За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано пять лесных пожаров
По состоянию на 19 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,8 (средняя пожарная опасность).
С 13 июня в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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