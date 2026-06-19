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НовостиОбщество19 июня 2026 7:55

Сапоги Кирова в Томске очистили от нежно-голубой краски

Все элементы памятника русскому революционеру вновь стали привычного белого цвета
Елена Белоусова
Данные об акте вандализма переданы в полицию. Фото: Администрация города

Данные об акте вандализма переданы в полицию. Фото: Администрация города

Сапоги памятника Кирову очистили от краски, сообщила администрация Кировского района Томска. В четверг, 18 июня, томичи увидели, что обувь известного русского революционера стала голубого цвета. С 90-х годов прошлого века скульптуре регулярно красят сапоги, как правило красной краской. Считается, что эта традиция зародилась среди студентов ТПУ.

На этой неделе сапоги монумента были окрашены в нежно-голубой цвет. В 2016 году на памятнике члену Томского комитета РСДРП нарисовали костюм Супермена. В 2022 -ом году сапоги Кирова покрасили в нежно - зеленый цвет.

«Хорошо, если бы у студентов появилась другая, менее вандальная традиция», — прокомментировала инцидент глава администрации Кировского района Томска Галина Ахметшина.

Данные об акте вандализма переданы в полицию для поиска нарушителей.

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