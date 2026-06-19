Жара не намерена уходить из Томска Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Томске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Исключением станет северо-запад региона, там возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12…+17°С. Днем ожидается +27…+32 градуса.

В Томске в ночь на 20 июня температура воздуха составит +12…+14°С, днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов.

До 24 июня местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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