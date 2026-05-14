Прокуратура проверит законность работы сауны в многоквартирном доме в Томске

Прокуратура даст оценку законности функционирования саун и соблюдения прав жильцов дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области 14 мая объявила о начале проверки законности функционирования сауны в жилом доме в областном центре. Речь идет о доме в переулке Овражный, 19.

Утром в среду, 13 мая, начался пожар в квартире на первом этаже этого многоквартирного жилого дома. Личный состав МЧС эвакуировал из здания 27 человек, в том числе 11 детей.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из трех квартир на первом этаже, в которых собственник оборудовал сауны для личного пользования, однако сдает посуточно в аренду. По поручению прокурора региона Сергея Ломакина надзорным ведомством организована проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура требует 250 тысяч с хозяина собаки, укусившей ребенка в Томске

В Томской области на одну вакансию медсестры претендуют 4,5 человека

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru