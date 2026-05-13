Прокуратура требует 250 тысяч с хозяина собаки, укусившей ребенка в Томске

Шестилетней девочке пришлось пройти болезненную процедуру в виде уколов против бешенства. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Ленинского района Томска провела проверку по факту нападения собаки на ребенка. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Инцидент произошел в марте 2026 года во дворе дома по Кольцевому проезду, 43/4. Соседская собака, гулявшая без привязи, укусила шестилетнюю девочку за лицо.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: врачи наложили швы и сделали антирабическую вакцинацию. Ребенок испытывал физическую боль и моральные страдания.

Надзорное ведомство установило, что владелец животного не обеспечил безопасные условия для его содержания и выгула.

В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с хозяина пса компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Томской области предстанет перед судом за покушение на убийство гостя

Жителя Томской области обвинили в незаконной вырубке нескольких сосен

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru