Прокуратура требует 250 тысяч с хозяина собаки, укусившей ребенка в Томске

Прокуратура Ленинского района Томска провела проверку по факту нападения собаки на ребенка. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.
Инцидент произошел в марте 2026 года во дворе дома по Кольцевому проезду, 43/4. Соседская собака, гулявшая без привязи, укусила шестилетнюю девочку за лицо.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: врачи наложили швы и сделали антирабическую вакцинацию. Ребенок испытывал физическую боль и моральные страдания.
Надзорное ведомство установило, что владелец животного не обеспечил безопасные условия для его содержания и выгула.
В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с хозяина пса компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска.
