В Томской области на одну вакансию медсестры претендуют 4,5 человека

В Томской области рынок пришел к равновесию: на одно вакантное место приходится 4,5 отклика. Это выше рыночной нормы, что свидетельствует об отсутствии острого кадрового голода. Свежие данные приводят аналитики популярной платформы для поиска работы.

По данным сервиса, за последние 12 месяцев томские работодатели разместили более 300 вакансий для медсестер, что составляет 9% от всех подобных предложений в Сибирском федеральном округе. По этому показателю регион занимает седьмое место в макрорегионе. Лидерами по потребности в кадрах остаются Новосибирская область (26% вакансий округа), Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13%).

Дефицит кадров сохраняется только в Новосибирской области, где на одну вакансию приходится 3,5 резюме. В Республике Алтай ситуация противоположная: там конкуренция достигает 16 человек на одно место.

Эксперты связывают стабилизацию ситуации с изменением требований работодателей. В 2026 году 44% вакансий не содержат требований к опыту работы, еще 49% предполагают стаж до трех лет. Лишь 7% клиник ищут специалистов с большим послужным списком. Медицинские учреждения все чаще готовы обучать персонал с нуля.

Уровень оплаты труда также меняется. Медианная зарплата медсестры в Сибири в первом квартале 2026 года составила 52 800 рублей, что на 13% выше показателей годичной давности. Самые высокие выплаты зафиксированы в Республике Тыва — 104 500 рублей. В Алтайском крае и Омской области медиана составляет около 44 000 рублей.

В Томской области средняя предлагаемая зарплата находится на уровне 45 000 рублей. При этом сами соискатели оценивают свой труд дороже: их ожидания составляют 49 900 рублей. Разрыв между предложением работодателей и запросами специалистов достигает почти 5000 рублей. Полное совпадение зарплатных ожиданий и реальных предложений аналитики зафиксировали только в Новосибирской области и Хакасии.

