Рано утром в Томске загорелась квартира в переулке Овражном

Огонь в квартире возник из-за неисправности электрооборудования. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Утром в среду, 13 мая, начался пожар в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в переулке Овражный. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в районе проспекта Комсомольского поступило в МЧС в 06.36 утра.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в подъезде дома наблюдалось плотное задымление. Личный состав МЧС эвакуировал из здания 27 человек, в том числе 11 детей.

Никто из жителей дома не пострадал. В результате пожара в квартире обгорели стены и потолок по всей площади квартиры, сгорели вещи. Пламя тушили 30 спасателей МЧС России.

Предварительная причина пожара уже установлена — огонь в квартире возник из-за неисправности электрооборудования.

