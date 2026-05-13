Рано утром в Томске загорелась квартира в переулке Овражном

Утром в среду, 13 мая, начался пожар в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в переулке Овражный. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в районе проспекта Комсомольского поступило в МЧС в 06.36 утра.
На момент прибытия первого пожарного подразделения в подъезде дома наблюдалось плотное задымление. Личный состав МЧС эвакуировал из здания 27 человек, в том числе 11 детей.
Никто из жителей дома не пострадал. В результате пожара в квартире обгорели стены и потолок по всей площади квартиры, сгорели вещи. Пламя тушили 30 спасателей МЧС России.
Предварительная причина пожара уже установлена — огонь в квартире возник из-за неисправности электрооборудования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельный «крысиный» хантавирус: Стоит ли его бояться томичам
Томич заплатил мошенникам за массаж 40 тысяч рублей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru