В Стрежевом предъявлено обвинение виновнику смертельного ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Стрежевом водителю, по вине которого в ДТП погибла 70-летняя женщина-пешеход, предъявлено обвинение в нарушении ПДД, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Напомним, 22 марта в Стрежевом 37-летний водитель Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, которые шли по тротуару. От удара пешеходы разлетелись в разные стороны. Далее машина врезалась в стоящий на перекрёстке Lexus и перевернулся. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

В результате трагедии на месте погибла 70-летняя пенсионерка, еще одну 57-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами. СК возбудил уголовное дело. В четверг, 23 марта, был задержан предполагаемый виновник ДТП.

По информации ведомства, обвиняемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». За данное преступление предусмотрено накзание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Следователи направили в Стрежевской городской суд ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.