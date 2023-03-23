Полицейские Томской области задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Стрежевом

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В Стрежевом задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Ермакова. Следователи возбудили уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Напомним, 22 марта 2023 года в 18:50 пьяный 37-летний местный житель на автомобиле Toyota Corolla двигался со стороны Строителей в сторону Мира. В районе дома по Ермакова, 1Б он не справился с управлением и сбил двух пешеходов. От удара местные жительницы разлетелись в разные стороны. Далее машина фигуранта врезалась в стоящий на перекрёстке Lexus и несколько раз перевернулся. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

В результате трагедии на месте погибла 70-летняя пенсионерка. Вторую 57-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами.

Подозреваемый оказался ранее судимым. Его задержали. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Стрежевом.