В Стрежевом пьяный водитель сбил на тротуаре двух женщин

Фото: пресс-службы прокуратуры Томской области.

Сегодня, в 8-м часу вечера, в Стрежевом Toyota Corolla вылетела на тротуар около дома №1а по Ермакова, где в тот момент шли две женщины. Как сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры, 37-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением авто.

От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, а ее 56-летнюю спутницу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На место для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Стрежевого Николай Чмирь. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту дорожно-транспортного происшествия процессуального решения.

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