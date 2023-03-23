Уголовное дело возбудили против водителя, который насмерть сбил пенсионерку в Стрежевом

Фото: Прокуратура Томской области

В Стрежевом возбудили уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил 70-летнюю женщину, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Напомним, 22 марта в Стрежевом пьяный водитель Toyota сбил двух женщин в районе дома по улице Ермакова. В результате ДТП 70-летняя женщина скончалась на месте, вторая 57-летняя женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, в отношении 37-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.