В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Стрежевом

Стали известны подробности смертельного ДТП в Стрежевом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Стрежевом. Водитель Toyota, который сбил двух женщин, позже столкнулся с автомобилем Lexus, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 22 марта в Стрежевом пьяный водитель Toyota сбил двух женщин в районе дома по улице Ермакова. Одна из них скончалась на месте, другую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По данным полиции, 37-летний пьяный водитель Toyota Corolla, двигаясь по улице Ермакова со стороны улицы Строителей в сторону улицы Мира не справился с управлением, после чего сбил двух пешеходов, которые двигались по тротуару во встречном направлении. После этого водитель врезался в автомобиль Lexus с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 70-летняя женщина скончалась на месте, вторая 57-летняя женщина была доставлена в больницу.

Водители автомобиля Toyota Corolla и Lexus не пострадали.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.