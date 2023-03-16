В интернет попали результаты голосования комиссии по выбору кандидатов на пост мэра Томска

Фото: телеграм-канал "Милый Томск"

15 марта в Томске в закрытом режиме провели конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Результаты голосования опубликовали в телеграм-канале “Милый Томск”.

Максим Лучшев получил 14 голосов, Михаил Ратнер - такое же количество, Фёдор Шабанов и Евгений Павлов - по шесть, Инга Первушина - пять, Елена Уварова, Игорь Ольховский и Виль Фаизов - по два голоса.

Комиссия определила двух лидеров - депутата Законодательной думы Томской области от КПРФ Максима Лучшева и Михаила Ратнера, более двух лет исполняющего обязанности градоначальника.

Позже депутаты городской думы выберут нового мэра путём тайного голосования.

Напомним, мэр Стрежевого Томской области Валерий Дениченко отчитался о годовой работе в документальном фильме.