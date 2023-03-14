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НовостиОбщество14 марта 2023 1:54

Заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост мэра Томска проведут в закрытом режиме

Представителям СМИ запретили доступ на мероприятие
Дарья Черникова
Заседание предполагает форму экзамена.

Заседание предполагает форму экзамена.

Фото: Ксения Высотина

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Томска 15 марта проведут в закрытом режиме. Журналистам запретили доступ на мероприятие по оценке программ претендентов.

Совещание предполагает форму экзамена, объяснили Tomsk.ru в пресс-службе городской думы. Не имеют права попасть на выборы и томские депутаты, не входящие в состав комиссии. Парламентарии отклонили предложение провести онлайн-трансляцию.

Напомним, 17 февраля губернатор Владимир Мазур утвердил список из 14 членов рабочей группы на отбор претендентов на пост мэра Томска. 3 марта завершили приём документов от желающих. Заявки подали восемь человек.