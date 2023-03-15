Мэр Стрежевого Томской области Валерий Дениченко отчитался о годовой работе в документальном фильме

Фото: личная страница "ВКонтакте" Валерия Дениченко.

Мэр Стрежевого Томской области Валерий Дениченко подготовил годовой отчёт о работе. Он снял короткометражный фильм о происходящем в городе, рассказал он в личном телеграм-канале. Документальное видео можно посмотреть в социальных сетях градоначальника.

В фильме показали работу мэра и муниципальных учреждений. Практически ежедневно в течение 12 месяцев в социальных сетях сотрудники местной администрации публиковали информацию о городских делах.

“Жалею о том, что мы не смогли рассказать в этом фильме обо всех стрежевчанах самых разных возрастов, добившихся успехов в труде, образовании, спорте, творчестве, искусстве. Это сотни и тысячи человек, поэтому получасовой ролик мог превратиться в целый сериал”, - объяснил Валерий Дениченко.

В апреле-мае он пообещал сообщить об исполнении бюджета в рублях.

Напомним, в Стрежевом появится «Аллея славы» с именами погибших в ходе военных действий.