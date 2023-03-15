Мэром Томска может стать Михаил Ратнер или Максим Лучшев

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра Томска. Фото: Анна Ковалёва

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые будут бороться за пост мэра города Томска. Ими стали Максим Лучшев и Михаил Ратнер. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат городской думы от КПРФ Андрей Петров.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Томска начался сегодня, 15 марта. Для регистрации на конкурс по выборам мэра Томска подали заявки восемь кандидатов. Ими стали народный избранник Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ, самовыдвиженка Елена Уварова, депутат томской думы от “Справедливой России” Инга Первушина и экс-депутат Стрежевого Фёдор Шабанов, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, юрист Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов и бывший депутат областной думы Евгений Павлов.

"За пост мэра будут бороться Максим Лучшев и Михаил Ратнер. Конкурсная комиссия завершила свою работу. <..> Дальше всё будет зависеть от депутатского корпуса. Думаю, будет интересно", - сообщил Петров.

Депутаты думы Томска будут выбирать градоначальника путем тайного голосования.

В октябре 2022 года в Томской области отменили прямые выборы мэра Томска. 17 февраля губернатор Владимир Мазур утвердил список членов состава совета конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Томска.