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НовостиОбщество15 марта 2023 7:41

Ратнер рассказал о скованности в политических и кадровых вопросах на посту исполняющего обязанности мэра Томска

Он занимал должность с 2020 года
Дарья Черникова
Ратнер пообещал организовать ежеквартальные встречи чиновников с местными жителями.

Ратнер пообещал организовать ежеквартальные встречи чиновников с местными жителями.

Фото: Анна Ковалёва

Претендент на пост мэра Томска Михаил Ратнер заявил о скованности во многих кадровых и политических решениях во время работы. Он занимал должность исполняющего обязанности главы города 2,5 года. О проблемных ситуациях Ратнер рассказал 15 марта во время заседания комиссии по отбору кандидатов на пост мэра.

По его словам, администрация получает большое количество обоснованной критики, связанной с генеральным планом, так как вопрос с решением задач важной программы затянулся.

В предвыборной гонке Михаил Ратнер сделал упор на собственное преимущество в управлении городом в период пандемии и санкций. Он пообещал организовать ежеквартальные встречи чиновников с местными жителями и усовершенствовать команду в администрации.

Вместе с Ратнером за пост мэра поборется депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ. 15 марта комиссия определила имена двух кандидатов. Дальше депутаты городской думы изберут градоначальника путём тайного голосования.