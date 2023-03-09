Кандидаты на пост мэра Томска представили предвыборные программы

Программы представили шесть из восьми претендентов на должность мэра Томска. Фото: Ксения Высотина

Шесть из восьми кандидатов на должность мэра Томска представили предвыборные программы для конкурсной комиссии. Депутат законодательной думы региона от КПРФ Максим Лучшев подверг критике действующее руководства. По словам претендента, исполняющий обязанности мэр Михаил Ратнер с 2020 года лишь дважды встретился с горожанами. Депутат настаивает на открытости власти. Коммунист отметил проблемы в экономическом развитии региона, обратил внимание на качество дорог и количество бродячих собак в Томске.

Экс-депутат законодательной думы региона от ЛДПР, сотрудник ТГУ Евгений Павлов предложил создать департаменты урбанизма и цифровизации. Это оптимизирует финансовую, кадровую и муниципальную сферу услуг. Бывший народный избранник призвал повышать туризм и экологичность Томска. Евгений Павлов выступает за изменение административно-территориального деления и замену районных администраций на управления исторических поселений.

Депутат городской думы Томска от партии “Справедливая Россия - Патриоты - За правду” Инга Первушина хочет работать с экономическим и демографическим развитием города, его имиджем. В случае, если изберут другого кандидата, она предложила ему воспользоваться сутью её программы.

Безработная кандидатка Елена Уварова планирует оказать поддержку наиболее незащищённым социальным группам - сиротам, пенсионерам, гражданам без определённого места жительства, родителям-одиночкам и вдовам.

Бывший спикер думы города Стрежевого, безработный претендент Фёдор Шабанов хочет актуализировать действующую стратегию социально-экономического развития. По его словам, для программы выделяли недостаточно средств.

Михаил Ратнер считает собственным преимуществом работу на посту исполняющего обязанности мэра с 2020 года. Он считает, что томичи могут оценить его потенциал и управление городом в период пандемии и санкций. По словам Ратнера, он приветствует конструктивную критику.

Конкурсная комиссия 15 марта проведёт заседание и оценит программы кандидатов. Ранее губернатор региона Владимир Мазур утвердил список состава совета.

Напомним, томские эксперты поделились мнением о важных аспектах в работе кандидатов на пост мэра.