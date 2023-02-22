Томские эксперты поделились мнением о важных аспектах в работе кандидатов на пост мэра

Будущему градоначальнику важно выстраивать диалог с местными жителями, находясь с ними в прямом контакте. Фото: Ксения Высотина

В конкурсной комиссии на должность кандидатов в мэры Томска с 10 февраля до 3 марта открыли приём документов. Пока о желании занять пост градоначальника заявил один человек. Ранее изменили процедуру выборов. Теперь определять мэра поручили на местным жителям, а депутатам городской думы.

Конкурсная комиссия проведёт заседание 15 марта и оценит программы. По словам депутата областной думы Владимира Резникова для РИА Томск, кандидату важно понимать предстоящую тяжёлую повседневную работу по 15-18 часов.

Председатель Томской общественной палаты Сергей Кузнецов считает наиболее идеальной кандидатурой на пост исполняющего обязанности мэра Михаила Ратнера. Важно привязать программу к реальности и не придерживаться популистской политики.

По мнению эксперта по конституционному праву Эльмана Юсубова, кандидат должен уметь работать с депутатским корпусом, принимающим в думе окончательные решения. Будущему градоначальнику важно выстраивать диалог с местными жителями, находясь с ними в прямом контакте.

“Сегодня томичи разобщены и отчуждены от решения городских проблем. Фактически являются наблюдателями и созерцают упадок, медленно набирающий обороты. Задача – преодолеть разобщение между гражданами и общественными проблемами", – заявил Эльман Юсубов.

Как объяснил эксперт, томичам следует активнее включаться в вопросы вывоза мусора, уборки города и придомовых территорий. Он считает, что проблемы можно разрешить вовлекая людей в процесс самоуправления.