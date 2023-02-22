В Томске безработная женщина решила стать мэром города

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Безработная жительница Томска претендует на пост мэром в городе. Пока что документы на должность подали двое претендентов.

"Сейчас документы подали двое – Максим Лучшев и самовыдвиженка Елена Уварова, безработная", – сообщил РИА Томск представитель городской думы.

Отметим, что губернатор Томской области утвердил список членов комиссии для выборов кандидата на должность мэра. Уточняется, что в состав совета включили Петра Брекотнина - председателя Федерации профсоюзных организаций региона, Эдуарда Галажинского - ректора Национального исследовательского ТГУ, председателя консорциума томских научно-образовательных и научных организаций.

Ранее также сообщалось, что в конкурсной комиссии на должность кандидатов в мэры Томска с 10 февраля до 3 марта открыли приём документов. Пока о желании занять пост градоначальника заявил один человек. Ранее изменили процедуру выборов. Теперь определять мэра поручили на местным жителям, а депутатам городской думы.

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