Восемь человек подали документы на конкурсные выборы мэра Томска

В октябре 2022 года в Томске отменили прямые выборы мэра. Фото: Ксения Высотина

В городской думе Томска завершили приём документов от кандидатов на пост мэра.15 марта конкурсная комиссия оценит программы претендентов. Из восьми желающих побороться за должность градоначальника, эксперты выберут не менее двух человек.

“После этого на ближайшем очередном собрании депутаты остановятся на одной кандидатуре. Для победы необходимо набрать не менее 25 голосов", - сообщил “Интерфакс” со ссылкой на источник в городской думе.

Ранее “КП Томск” сообщал, что для регистрации на конкурс по выборам мэра Томска подали заявки четыре кандидата. Ими стали народный избранник Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ, самовыдвиженка Елена Уварова, депутат томской думы от “Справедливой России” Инга Первушина и экс-депутат Стрежевого Фёдор Шабанов.

3 марта утром исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер заполнил документы для конкурса. Он вступил в должность в ноябре 2020 года после отстранения мэра Ивана Кляйна, которого отправили под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Днём к участию в гонке присоединились юрист Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов и бывший депутат областной думы Евгений Павлов.

В октябре 2022 года в регионе отменили прямые выборы градоначальника Томска. 17 февраля 2023-го по распоряжению губернатора Владимира Мазура утвердили список членов состава совета конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Томска. 15 марта участники оценят программы желающих занять должность градоначальника.

Напомним, томские эксперты поделились мнением о важных аспектах в работе кандидатов на пост мэра.