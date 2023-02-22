Губернатор Томской области утвердил список членов комиссии для выборов кандидата на должность мэра

Распоряжение губернатора Владимира Мазура появилось 17 февраля. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска опубликовал телеграм-канал “Милый Томск”. Распоряжение губернатора Владимира Мазура появилось 17 февраля.

В состав совета включили Петра Брекотнина - председателя Федерации профсоюзных организаций региона, Эдуарда Галажинского - ректора Национального исследовательского ТГУ, председателя консорциума томских научно-образовательных и научных организаций.

Третьей в перечне стала Вера Долженкова - глава регионального отделения Союза журналистов России, гендиректор “Томских новостей”, участница региональной Общественной палаты. Под четвёртым номером указали Николая Мозеля - руководителя Томской городской общественной организации ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и ВС. Пятым назначили Кирилла Новожилова - президента Межотраслевого производственного объединения работодателей области.

Следующим в списке значится Иван Пушкарёв - гендиректор Томского электромеханического завода имени Вахрушева. Завершает перечень Анатолий Рожков - заместитель губернатора региона по внутренней политике.