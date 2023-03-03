Ратнер подал документы на конкурс мэра Томска в 2023 году

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Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер утром 3 марта подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост начальника муниципалитета. С ноября 2020 года он вступил в должность после отстранения Ивана Кляйна. Ранее о себе заявили четверо претендентов - народный избранник Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ, самовыдвиженка Елена Уварова, бывший депутат города Стрежевого Фёдор Шабанов и депутат томской думы от “Справедливой России” Инга Первушина. 15 марта конкурсная комиссия оценит программы кандидатов на должность мэра. Состав совета утвердил 17 февраля губернатор региона Владимир Мазур.

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