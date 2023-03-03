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НовостиОбщество3 марта 2023 2:31

Четыре кандидата подали документы на пост мэра Томска

Заявки принимают до 3 марта
Дарья Черникова
15 марта комиссия оценит программы кандидатов.

15 марта комиссия оценит программы кандидатов.

Фото: Ксения Высотина

Для регистрации на конкурс по выборам мэра Томска подали заявки четыре кандидата. В феврале губернатор региона утвердил список членов комиссии по отбору претендентов на должность.

В городской думе сообщили имена желающих. Ими стали депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ, самовыдвиженка Елена Уварова, экс-депутат Стрежевого Фёдор Шабанов и народная избранница томской думы от “Справедливой России” Инга Первушина.

Документы принимают до 3 марта. 15 числа комиссия оценит программы кандидатов.

Напомним, томские эксперты поделились мнением о важных аспектах в работе кандидатов на пост мэра.