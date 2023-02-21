«Путин очень ценит сибиряков»: Владимир Мазур о ежегодном послании президента России

Владимир Мазур. Фото: t.me/mazur_70.

Два часа ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральном собранию пролетело как одно мгновение. Много было сказано резких и точных фраз – многие его цитаты уже ушли в народ. Глава государства, как всегда, называл вещи своими именами. Глава Томской области Владимир Мазур лично присутствовал на мероприятии. А по его окончании опубликовал в личном телеграм-канале свой комментарий: «Послание президента стало посланием стране и миру. Наши недруги еще раз убедились в сплоченности России, в бессмысленности развязанной против нас Западом экономической войны, в тщетности усилий тех, кто пособничает неонацистскому режиму в Киеве. А граждане нашей страны вновь убедились в том, что мы на верном пути, и Победа будет за нами».

Губернатор также отметил, что глава государства называл «все своими именами», что это было выступление «уверенного в себе и своем народе лидера сильного независимого государства».

- При этом Послание пронизано оптимизмом, основанном на реальных экономических результатах, которые были достигнуты вопреки санкциям и благодаря характеру нашего народа, - подчеркнул Мазур. А потом отметил, что глава государства знает, куда ведет страну и как ее народ будет жить завтра - развивается предпринимательство и промышленность, идет модернизация инфраструктуры и социальной сферы страны.

Владимир Мазур, как и Михаил Ратнер, выделил заявление Владимира Путина о «мощном импульсе» для развития Сибири. Он отметил, что президент сибиряков очень ценит.

- И, конечно, мы обязаны оправдать эти ожидания, - заключил глава Томской области.

Под постом моментально набралось больше полусотни комментариев. Подписчикам канала не терпелось обсудить увиденное и прочитанное. Несмотря на бурные порой диалоги, большинство горячо одобряло все, что заявил президент страны во время нынешнего Послания.

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