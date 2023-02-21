«Мы ждем поддержки ЖКХ»: Михаил Ратнер о Послании президента Владимира Путина

И.о. главы Томска Михаил Ратнер. Фото: скриншот видео телеграм-канала "Мэрия Томска".

Спустя считанное время в телеграм-канале мэрии Томска был опубликован комментарий и.о. главы Томска Михаила Ратнера по поводу Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Напомним, мероприятие состоялось сегодня с 16 до 18 часов по местному времени.

Он отметил, что, как и многие россияне, смотрел Послание президента с волнением. И был рад, что глава государства «в очередной раз дал заряд уверенности в будущем». В частности, что федеральный центр видит проблемы муниципалитетов и готов направлять финансы на их решение.

- Мы неоднократно говорили - и на местных площадках, и на площадке АСДГ - об огромной проблеме: изношенных коммунальных сетях. В своем Послании Владимир Владимирович озвучил, что регионы Сибири наряду с Дальним Востоком и Арктикой получат мощный импульс развития: в течение 10 лет в программу ЖКХ будет инвестировано 4,5 триллионов рублей.

Власти Томска очень ждут эту поддержку. Так, уже разработана программа модернизации сетей тепло- и водоснабжения, поэтому есть четный план, как реализовывать федеральный проект.

- Также мы всецело поддерживаем идею создания государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. В Томске уже действуют меры поддержки, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования ребятишкам из семей участников спецоперации, мы обеспечили детей питанием в школах. Главы районов, мэрии - стараются поистине молниеносно реагировать на каждое обращение членов семей военнослужащих, поддерживать, решать насущные вопросы. Это наш приоритет, - подчеркнул Михаил Ратнер.

Также и.о. главы Томска одобрил вектор государства на развитие всей системы образования - от школьного до профессионального.

- Для Томска это тоже очень важно. Без сомнения, томские университеты, техникумы и лицеи, гимназии, школы не просто справятся с новыми вызовами, но и будут, как всегда, далеко впереди всех остальных в стране, - заключил Михаил Аркадьевич.