В Томской области началась трансляция обращения президента России Владимира Путина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 февраля, администрация Томской области будет транслировать обращение президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что президент России выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, в московском Гостином дворе.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил, что в обращении президента основной темой будет специальная военная операция на Украине. Кроме того, глава государства даст оценку международной обстановки и расскажет о дальнейшем развитии нашей страны.

Онлайн-трансляцию от администрации Томской области можно будет посмотреть в группах «Томская область» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Также прямой эфир можно будет посмотреть по телевизору. Трансляция будет идти по Первому каналу, "Россия 1" и НТВ.

"КП-Томск" также будет транслировать речь президента страны в данном тексте:

Владимир Путин вышел на сцену для оглашения послания Федеральному посланию.

- "Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - президент.

- "Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом", - президент.

- "Мы защищаем свой дом и жизни людей, а цель Запада - безграничная власть", - президент.

- "Мы не воюем с народом Украины. Народ Украины стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну", - президент.

- "Чем более дальнобойные системы вооружения будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Они понимают, что победить Россию на поле боя невозможно", - президент.

- "Победить Россию на поле боя невозможно", - президент.

- "Мы обязаны защитить наших детей. И мы защитим их", - президент.

- "Мы не будем сводить счёты с теми, кто оступился и отошёл на шаг от Родины", - президент.

- Владимир Путин поблагодарил все силовые структуры России, которые проявляют мужество в зоне СВО.

- "Наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении СВО. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм", - президент.

- Глава страны объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО.

- "Мы начали и будем наращивать масштабную программу соц-экономического восстановления и развития новых субъектов РФ. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил надежную сухопутную связь со всей Россией", - президент.

- Путин предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

- Президент поручил установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода. Без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.

- "В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Он чрезвычайно для нас важен, бесценен", - президент.

- "Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут кадровым резервом вооруженных сил", - президент.

- "Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения", - президент.

- Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, т.к. значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.

- Президент заявил, что валовый внутренний продукт снизился на 2,1%.

- "Российская экономика и системы управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, Парламента, Банка России, субъектов РФ и, конечно, же представителей делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела – а значит, в развитие страны", - президент.

- Путин заявил об уровне безработицы в стране: 3.7% - исторический минимум.

- "Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи", - президент.

- "Будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры", - президент.

- Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять перспективные внеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, развивать порты Азовского и Чёрного морей. При этом особое внимание будет уделяться международному коридору «Север — Юг».

- Президент отметил, что программа бесплатной газификации расширена и продлена — теперь она будет действовать на постоянной основе.

- "В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения, будут приведены в нормативное состояние", - президент.

- "В течение 10 лет в программу ЖКХ будет инвестировано 4,5 трлн рублей", - президент.

- "Начиная с этого года, российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом – в полтора раза больше фактических затрат. На каждый рубль, вложенный компанией, приходится налоговый вычет в полтора рубля", - президент.

- "По итогам 2022 года банковский сектор сработал с прибылью 203 млрд рублей", - президент.

- Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей - вдвое больше, чем для банковских вкладов.

- Президент предложил декриминализовать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений.

- "Именно народ России – источник власти", - президент.

- "Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур", - президент.

- "Будет расширена программа жилищных сертификатов для молодых ученых, правительству поручено определить ресурсы. Один из вопросов молодых российских ученых – это жилье, отметил Путин", -президент.

- Путин заявил, что за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности суверенитета и конкурентоспособности России.

- Глава государства предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах РФ – от 4 до 6 лет.

- "Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны", - президент.

- Путин поручил выделить аспирантуру в отдельный уровень профессионального образования, так как её задача состоит в том, чтобы готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

- "МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. С 1 января 2024 году вдобавок к запланированной индексации произойдет еще одна индексация на дополнительные 10%", - президент.

- "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога", - президент.

- "Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3500 школьных зданий. Из них большая часть – в сельских поселениях", - президент.

- Путин заявил, что 250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. В регионах будет выделено еще 50 млрд рублей на обновление транспорта в субъектах. По указанию Владимира Путина особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

- Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования неделю назад.

- "Наши отношения деградировали. Это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они после распада СССР приступили к пересмотру результатов Второй Мировой войны. К строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин", - президент.

- Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

- "Минобороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", - президент.

Ядерное оружие будет испытано, если первыми его испытают США, уточнил президент. У Москвы есть информация о том, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия.

Прямая трансляция окончена.