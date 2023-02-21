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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:16

Губернатор Томской области посетил Москву вовремя обращения Владимира Путина

21 февраля президент России обратился к федеральному собранию
Ксения Высотина
Фото: прямя трансляция на сайте администрации Томской области.

Фото: прямя трансляция на сайте администрации Томской области.

Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил Гостиный двор во время обращения президента РФ Владимира Путина.

Помимо главы региона, во время обращения президента страны, в Гостиный двор приехали депутат Государственной думы от Томской области Татьяна Соломатина, сенатор Кравченко и спикер ЗД ТО Оксана Козловская.

Фото: telegram-канал Татьяны Соломатиной

Фото: telegram-канал Татьяны Соломатиной

Напомним, что сегодня глава государства обратился к федеральном собранию с речью. В обращении президента основной темой стала специальная военная операция на Украине. Кроме того, глава государства дал оценку международной обстановки и расскажет о дальнейшем развитии нашей страны.

"КП-Томск" провела прямую трансляцию обращения президента.