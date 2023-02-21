Томичам на заметку: важные заявления президента РФ Владимира Путина для федерального послания

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Во вторник, 21 февраля, в 16 часов по томскому времени президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Оно касалось спецоперации на Украине, экономики страны и социальной жизни, а также политической обстановки в стране и мире. Журналисты «АиФ-Томск» собрали самые важные заявления Владимира Владимировича.

Спецоперация на Украине

Глава государства заявил, что военные действия начал Запад – Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем. При этом заложниками киевского режима и Запада стали жители Украины.

Сейчас российские власти запустили программу социального, экономического и культурного развития в новых регионах - ДНР и ЛНР.

Президент также отметил, что для семей, погибших в ходе спецоперации бойцов и ветеранов будет создан специальный фонд. Там будут оказывать помощь в образовании, спорте и трудоустройстве, а также в медпомощи военнослужащим, которые выполняли боевые задачи в СВО.

«Отдельная задача - высокотехнологичное протезирование тех россиян, кто в этом нуждается. Работа фонда должна быть открытой», - подчеркнул Владимир Путин.

За каждым участником спецоперации и его семьей закрепят персонального соцработника.

Бойцов СВО будут отправлять в отпуск длительностью не менее 14 дней. Глава государства заявил по этому поводу следующее: «Считаю необходимым установить для всех участников операции регулярный отпуск в 14 дней не реже раза в полгода. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи».

Программу льготного жилья запустят и для работников ОПК (оборонно-промышленного комплекса).

Социально-экономическое развитие

- Внутренний валовый продукт в России снизился на 2,1%.

- Также отмечают и снижение безработицы.

- Во втором квартале текущего года инфляция, по оценкам экспертов, приблизится к целевому уровню – 4%.

- МРОТ вырастет на 18,5% - составит 19 242 рубля.

- В течение 10 лет в программу ЖКХ инвестируют 4,5 трлн рублей.

- Программа газификации будет продолжена.

- Есть предложение существенно расширить проект «Профессионалитет».

- А также вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах – от 4 до 6 лет.

- 250 млрд рублей направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. Еще 50 млрд рублей выделят на обновление транспорта. Особое внимание будет уделяться малым городам и сельским территориям.

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