В Томске третий день подряд поступают сообщения о минировании школ

Фото: Регион 70 Томск

В Томске первое сообщение о минировании зданий школ поступило 25 января, затем 26 января ситуация повторилась с теми же учебными заведениями. Как "КП-Томск" уточнили в мэрии, всего было "оповещено" около 20 школ. В пятницу, 27 января, сигнал поступил от одного общеобразовательного учреждения, как сообщили в мэрии "КП-Томск".

Представитель администрации Томска пояснил, что на момент 27 января 2023 года поступил сигнал лишь от школы №1. Отметим, что для города это третий день подряд, когда поступают аналогичные сообщения.

Также в социальных сетях 27 января жители города опубликовали фотографию машины полиции, уточнив, что она находится возле гимназии №6. Однако неизвестно, связан ли приезд оперативников с чередой ложных сообщений.

Напомним, власти Томска прокомментировали ситуацию с лжеминированием. Игорь Толстоносов заявил, что оснований для паники нет и, что сообщения приходят в электронном формате из-за рубежа.

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