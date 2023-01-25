В Томске утром несколько школ получили сообщения о минировании

Фото: Ксения Высотина

В среду утром, 25 января, очевидцы сообщили, что возле школы №27 были замечены автомобили нескольких экстренных служб - полиции, пожарные и спасатели. Издание "КП-Томск" запросило информацию в мэрии, выяснилось, что учреждения получили сообщения о минировании.

"В ряд школ Томска пришло электронное письмо с сообщением о минировании. Руководством учреждений сигнал был оперативно передан в правоохранительные органы", - прокомментировали в мэрии.

Также в администрации города уточнили, что в школах Томска усилили охрану и проход на территорию. Работники муниципальных учреждений и сотрудники полиции исследуют здание и пришкольные пространства на наличие подозрительных предметов.

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