В школы Томска 26 января вновь пришли сообщения о минировании

Фото: Регион-70 Томск

В социальных сетях 26 января, в четверг, появились новые сообщения о том, что в ряд томских школ поступили сообщения о минировании. В мэрии города "КП-Томск" подтвердили эту информацию.

"Дежавю или как школу №27 опять "заминировали". На месте росгвардия, полиция, пожарные, спасатели, скорая. Подписчики пишут что школа №58 тоже сообщение о минировании", - пишет очевидец Регион 70 Томск.

Напомним, вчера, 25 января, также в некоторые муниципальные общеобразовательные учреждения поступила информация о минировании. Специалисты и сотрудники школ прошли территории и здания на предмет подозрительных вещей.

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